‘Kazimi'ye suikast girişimine ilişkin görüntü ve belgeler paylaşılacak’

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişimiyle ilgili bazı video ve belgelerin olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Siyasi Danışmanı Muşrik Abbas, Kazimi’nin evinin hedef alındığı suikast girişimiyle ilgili önümüzdeki günlerde bazı video, fotoğraf ve belgelerin paylaşılacağını söyledi.

Gerçeklerin ölmeyeceğini kaydeden Muşrik, suikast sürecine ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

7 Kasım’da Kazimi Bağdat’ta 3 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen suikast girişiminden yara almadan kurtulmuştu.