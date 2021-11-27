420 göçmen daha Belarus’tan Kürdistan Bölgesi’ne döndü

ERBİL (K24)

420 göçmen daha sabah saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’ten başkent Erbil’e döndü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çabaları sonucu 420 göçmen daha sabah saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’ten Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda K24’e konuşan Belarus’tan dönen gençler, Belarus polisinin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Belarus polisinin kendilerine psikolojik savaş uyguladığını kaydeden bir genç, Polonya’nın ise sınıra 11 bin polis yerleştirdiğini bildirdi.

Geri dönenlerden Süleymaniyeli bir genç, sınırdaki hiçbir göçmenin durumunun iyi olmadığını kaydederek, kendilerine kötü davranıldığını, hakaret edildiğini ve yemek verilmediğini ifade etti.

Belarus’ta genç göçmenlerin aç ve çaresiz bırakılmak istendiğini kaydeden başka bir genç ise, Belarus’un kendilerine Polonya’ya karşı kullanmak istediğini belirtti.

Belarus ve Litvanya polislerinin göçmenlere kötü davrandığını söyleyen gençler, Belarus sınırındaki ormanda 28 gün kaldıklarını ve açlıkla boğuştuklarını kaydetti.