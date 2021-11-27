Covid-19’un yeni varyantının görülmesiyle petrol fiyatları düşüşe geçti

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Petrol fiyatları, Güney Afrika'da görülen yeni varyant nedeniyle sert düşüşe geçti.

Güney Afrika'da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı nedeniyle petrol fiyatlarında yüzde 11 düşüş yaşandı.

Yeni varyantla birlikte Avrupa'da kısıtlamalar artırılırken, Güney Afrika ve civar ülkelere olan seyahatler askıya alındı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 11-13 oranında düşerken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 13 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 73 doların altına geriledi.

Brent tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri yüzde 11.25 düşüşle varil başına 72.97 dolara düştü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 12.83 azalışla 68.33 dolardan işlem gördü.

Bu durum seyahat hisselerinde de sert düşüşe neden olurken, seyahat kısıtlamalarının ekonomik aktiviteleri yavaşlatacağı kaygısı petrolde de son haftaların en sert günlük kaybın yaşanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz Haziran'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçmiş ve artan ekonomik aktivitelere karşın petrol üretici ülkelerin arzı artırmamasıyla beraber bu yıl içinde fiyatlar %70'e yakın yükselmişti.

Son dalga ve varyant öncesi petrol piyasalarının gündeminde ABD ve Çin’in OPEC+ ülkelere arzı artırma uyarısı vardı.

ABD, kendi rezervlerinin kullanmayı dile getirse de alınan önlemler fiyatları etkilemedi ve Ekim ayı içindeki düşüşler de sınırlı kaldı.

Bu hafta başında brent petrol 77,76 dolardan tekrar 83,0 dolara doğru yükseldi, ancak dün WHO'dan gelen açıklamalar ve Avrupa ülkelerinin seyahat kısıtlama kararı alması ile bugün piyasalarda fiyatlama tam tersine döndü.

Brent petrol bugün %6 düşüşle 77,25 dolara geriledi bu seviye 30 Eylül sonrası görülen en düşük seviye oldu. Ham petrol ise bugün %6'ya yakın düşüşle 72,63 dolara gerileyerek yine 20 Eylül sonrası en düşük seviyeyi gördü.