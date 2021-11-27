Başkan Barzani Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Selahaddin’deki görüşmede Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali, Başkan Mesud Barzani’nin Kürdistan halkının özgürlük ve istikrar mücadelesindeki rolünden bahsederek, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’nin ödediği bedellere saygı duyduklarını belirtti.

Mecali, Kürdistan Bölgesi’ne yüzbinlerce sığınmacıya ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür etti.

Kürdistan halkıyla Ürdün Krallığı arasındaki tarihi dostluğa vurgu yapılan görüşmede, her iki tarafın liderliğinin tarihi bir dostluğunun olduğu ve farklı alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Irak’taki siyasi süreç ve siyasi sürecin önündeki engeller de değerlendirildi.