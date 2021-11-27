Başbakan: Amacımız Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir ticaret merkezi olması

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, hükümetinin ekonomi alanında attığı reform adımlarıyla, Kürdistan Bölgesi’nin Ortadoğu’da önemli bir ticaret merkezi olmasını hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere-Irak Ticaret Konseyi (IBBC) Başkanı Baroness Emma Nicholson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, konseyin çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi veren Nicholson, özellikle de Dubai’de İngiltere ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri ve yatırımı geliştirmek amacıyla düzenlenen konferansın ardından yürüttükleri çalışmalara değindi.

Başbakan ise kabinesinin reform çalışmalarına değinerek, gelir kaynakları ve ekonomik çeşitlilik üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan, amaçlarının Kürdistan Bölgesi’nin Ortadoğu’da önemli bir ticaret merkezi haline gelmesi olduğunu ifade etti.