Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan anıldı

MARDİN (K24)

Geçtiğimiz yıl yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan (Hemîdê Smaîlaxa), ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan’ın ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla Mardin’in Kızıltepe ilçesinde anma programı gerçekleştirildi.

Ayrıca bugün İsveç'te dilbilimci Hamit Kılıçaslan adına bir vakıf da kuruldu.

Kızıltepe'deki programda bir konuşma yapan vakıf başkanı Av. Kadir Kutevi, vakfı kurma amaçlarının Kürtçenin varlığı ve gelişimine hizmet etmenin yanı sıra, Kürt öğrencilerine burs vermek, Kürtçe dergi ve yayınevlerine destek sağlamak ve kadınların sesini dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Profesyonel çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Kutevi, "Vakfımız açık projelerle profesyonel ve net bir şekilde tüm çalışmalarını sürdürecektir. Sadece bir parti, bir aile, bir bölge için değil, Kürdistan'ın her yerinden çalışmalar yapacağız. Kapımız ve imkanlarımız bütün Kürt ve Kürdistanlılara açıktır. Bugün bu vakıf sayesinde dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı geliştirmek istiyoruz. Bu alanlarda çalışanlar yapanları finanse ve motive etmek istiyoruz. Bilim insanlarına ve dilbilimci insanlara ihtiyacımız var. Bunlar için güç, finans, ödül gerekiyor. Umuyoruz ki bu vakıf Ehmedê Xanê, Mîr Celadet, Ciziri ve Hamit Kılıçaslan’ın ilkeleri paralelinde çalışmalar yürütür" ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, ayrıca programdan sonra mezarı başında da anılacak.

Kızıltepe’nin Dêrika Smailaxa köyünde dünyaya gelen ve uzun yıllar Kürt siyaseti içerisinde aktif olarak yer alan Hamit Kılıçaslan, dilbilim çalışmalarıyla da biliniyordu.

1983’te İsveç’e yerleşen Kılıçaslan, Paris Kürt Enstitüsü bünyesindeki Kurmanci grubunun üyesiydi.

Yurda döndükten sonra siyasi ve dilbilimsel çalışmalarına devam eden Kılıçaslan, PDK Bakur’un sözcülüğü görevini üstlenmişti.