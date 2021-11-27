Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan için anma programı

MARDİN (K24)

Geçtiğimiz yıl yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan (Hemîdê Smaîlaxa), ölümünün birinci yıl dönümünde Kızıltepe'de anıldı.

Kürt siyasetçi ve dilbilimci Hamit Kılıçaslan’ın ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir anma programı gerçekleştirildi.

Ayrıca bugün İsveç'te dilbilimci Hamit Kılıçaslan adına bir vakıf da kuruldu.

Kızıltepe'deki programda bir konuşma yapan vakıf başkanı Av. Kadir Kutevi, vakfı kurma amaçlarının Kürtçenin varlığı ve gelişimine hizmet etmenin yanı sıra, Kürt öğrencilerine burs vermek, Kürtçe dergi ve yayınevlerine destek sağlamak ve kadınların sesini dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Profesyonel çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Kutevi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vakfımız açık projelerle profesyonel ve net bir şekilde tüm çalışmalarını sürdürecektir. Sadece bir parti, bir aile, bir bölge için değil, Kürdistan'ın her yerinden çalışmalar yapacağız. Kapımız ve imkanlarımız bütün Kürt ve Kürdistanlılara açıktır. Bugün bu vakıf sayesinde dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı geliştirmek istiyoruz. Bu alanlarda çalışma yapanları finanse ve motive etmek istiyoruz. Bilim insanlarına ve dilbilimcilere ihtiyacımız var. Bunlar için güç, finans, ödül gerekiyor. Umuyoruz ki bu vakıf Ehmedê Xanê, Mîr Celadet, Ciziri ve Hamit Kılıçaslan’ın ilkeleri paralelinde çalışmalar yürütür."

Kılıçaslan, ayrıca programdan sonra mezarı başında da anıldı.

Kızıltepe’nin Dêrika Smailaxa köyünde dünyaya gelen ve uzun yıllar Kürt siyaseti içerisinde aktif olarak yer alan Hamit Kılıçaslan, dilbilim çalışmalarıyla da biliniyordu.

1983’te İsveç’e yerleşen Kılıçaslan, Paris Kürt Enstitüsü bünyesindeki Kurmanci grubunun üyesiydi.

Yurda döndükten sonra siyasi ve dilbilimsel çalışmalarına devam eden Kılıçaslan, PDK Bakur’un sözcülüğü görevini üstlenmişti.