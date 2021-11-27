Anket: İttifaklarda ve partilerin oy dağılımında son durum

HABER MERKEZİ

MAK Danışmanlık kasım ayında 30'u büyükşehir olmak üzere 67 ilde 18 yaş üstü 5 bin 750 kişiyle anket çalışması yaptı. Nüfusunun on binde birine denk gelen sayıda yapılan çalışmada demografik yapıya uygun oransal dağılım yapıldığı belirtildi.

24 Haziran'da yapılan bir önceki seçimde oy kullanan 4 bin 772 kişiye parti tercihlerinin değişip değişmediği soruldu.

Katılımcıların yüzde 43'ü olası bir seçimde 24 Haziran'da oy verdikleri partiden farklı bir tercihte bulunacaklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 41'i ise tercihlerini değiştirmezken yüzde 16'sı kararsız olduklarını açıkladı.

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 29,5'i 'Ak Parti' diye cevap verdi. Kararsızların dağıtılmadığı sonuçlara göre CHP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 9 ve MHP yüzde 7,5 oy oranına sahip. DEVA ve Gelecek partileri de yüzde 2,5'ar oy oranına ulaştı.

Kararsız seçmenin oransal dağıtımı sonrası Ak Parti'nin oy oranı yüzde 31,4'e yükseldi. İkinci büyük parti CHP'nin oy oranı ise 24,5 olarak tespit edilirken, İYİ Parti ise oyların yüzde 14,9'unu aldı. HDP yüzde 9,6, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8 olarak çıktı. DEVA ve Gelecek partilerinin oy oranları ise yüzde 2,6'şar olarak ölçüldü.

Bu sonuçlarla birlikte Cumhur ve Millet ittifaklarının oy oranı yüzde 39,4 olarak aynı ölçüldü.

Ayrıca aynı çalışmada katılımcılara "Size göre son zamanlarda ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışının sebebi nedir" sorusu yöneltildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 54'ü fiyat artışının nedeni olarak "ekonominin kötü yönetilmesi" şıkkını işaretledi. Halkın yüzde 14'ü döviz kurlarındaki artışı seçerken, yüzde 8'i de 'dış güçler' dedi.