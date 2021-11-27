Başkan Barzani: Halkın iradesine saygı duyulmalı

ERBİL (K24)

Başban Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ta siyasi gelişmeler ve 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri ele alındı.

Başkan Barzani, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı BM, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası topluma teşekkür etti.

Başkan Barzani, seçim sürecini “başarılı ve temiz olarak” olarak niteledi.

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçların halkın iradesini yansıttığını vurgulayan Başkan Barzani, komisyona yönelik her türlü baskının çözümsüzlüğü derinleştireceğini vurgulayarak halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini kaydetti.