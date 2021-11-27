Politika

Başkan Barzani: Halkın iradesine saygı duyulmalı

Başkan Mesud Barzani, 10 Ekim'de Irak’ta yapılan seçimlerin başarılı olduğunu ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Jeanine Hennis-Plasschaert ve Başkan Barzani
Jeanine Hennis-Plasschaert ve Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Jeanine Hennis-Plasschaert Irak seçimleri

ERBİL (K24)

Başban Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ta siyasi gelişmeler ve 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri ele alındı.

Başkan Barzani, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı BM, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası topluma teşekkür etti.

Başkan Barzani, seçim sürecini “başarılı ve temiz olarak” olarak niteledi.

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçların halkın iradesini yansıttığını vurgulayan Başkan Barzani, komisyona yönelik her türlü baskının çözümsüzlüğü derinleştireceğini vurgulayarak halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv