Başbakan: Öğrencilerin sorunlarını temelden çözmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Bugün Selahaddin Üniversitesi'nde tüm Kürdistan Bölgesi'nden gelen öğrencilerle bir araya gelen Başbakanı Mesrur Barzani, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu belirten Başbakan, şunları söyledi:

"Selahaddin Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bunun için Yüksek Öğrenim Bakanı ve Selahaddin Üniversitesi Rektörü’ne teşekkür ederim. Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm üniversitelerden gelen sevgili öğrencilerimizin sorunlarını, endişelerini, öneri ve isteklerini yakından dinleme fırsatı elde ettim.”

Başbakan, öğrencilerle hükümetin yükseköğretim ve eğitim politikasını, ekonomi, Kürdistan Bölgesi’nin geleceğine yönelik stratejilerinin yanı sıra öğrencilerin taleplerini konuştuklarını belirtti.

Ana çalışma programlarının önceliğinin üniversiteler içerisindeki iç sorunları temelden çözülmesinin yanı sıra, özellikle dar gelirli öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Başbakan, "Amacımız Kürdistan Bölgesi’nde eğitim seviyesini daha iyi bir seviyeye çıkarmak ve öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştirmektir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra bu sorunla karşılaşmamaları için iş imkanları yaratmaktır” dedi.

“Bizlerin, öğrencilerin ve bütün Kürdistan halkının ortak görevi vatanımıza hizmet etmektir” diyen Başbakan, “Milletimizin kutsallarına ve sembollerine sahip çıkmalıyız. Öğrencilere ve güvenlik güçlerine yönelik her türlü şiddeti kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kürdistan bayrağına yapılan saldırıları kınıyorum” diyen Başbakan, bu kişilerin hukuk karşısına çıkarılacağına inandığını belirterek, öğrencilerin bu saygısız durumlardan uzak durduğuna inandığını söyledi.

“Taleplerini bilimsel olarak dile getiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diyen Başbakan açıklamasında, “Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve hizmetlerinde olacağız. Herkesin başarılı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.