İran destekli milislere 10 operasyon: 60 ölü

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Yemen'de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu son 24 saat içerisinde Marib’de İran destekli Husilere karşı düzenlenen 10 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada operasyonlarda Husi milislerine ait 7 askeri aracın imha edildiği, 60 milisin öldürüldüğü belirtildi

Açıklamada Sana’nın Zahaban bölgesinde Husilere ait insansız hava aracı (İHA) tesislerinin ve silah depolarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belirlenen hedef noktaları vuruldu, Husilerin oluşturduğu tehdit operasyonların devam etmesini gerektiriyor, bu kapsamda düşmanca faaliyetler ve terörist liderler öncelikler arasında.”

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.