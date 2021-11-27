Spor

Liverpool 3 puanı 4 golle aldı

İngiltere Premier Ligi'nin 13’üncü haftasında Liverpool, Southampton'ı 4-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
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avrupa Liverpool Southampton Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, Arsenal'in ardından Southampton'ı da dörtledi. 12'nci haftada Arsenal'i 4-0'la geçen Liverpool, Southampton karşısında ilk yarıda üç gol buldu.

Henüz 2’nci dakikada Diogo Jota ile 1-0'ı bulan ev sahibi ekip, aynı oyuncunun 32’nci dakikadaki golüyle skoru 2-0 yaptı. Bu golün asistini yapan Mohamed Salah, tarihie geçti. Mısırlı oyuncu 150’nci golü katkı yaptı ve Alan Shearer ile Thierry Henry'nin ardından en az maçta bu istatistiği yakalayan 3'üncü isim oldu.

Thiago 37’nci dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaparken; ilk yarıyı Liverpool bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Liverpool, 52’ci dakikada Virgil Van Dijk'in golüyle skoru 4-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Liverpool, bu galibiyetle puanını 28 yaptı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Southampton ise üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı ve 14 puanda kaldı.

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