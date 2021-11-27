Türkiye’de 23 bin 759 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 358 bin 274 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 103 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Ayrıca, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,52 olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 58 bin 425 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Nu varyantına rastlanmamıştır” diyerek şunları kaydetti:

“Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır.”