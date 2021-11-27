Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalarda düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 829 Covid-19 testi uygulanırken, 241 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (153) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 551 kişi sağlığına kavuştu, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 513 bin 156 Covid-19 testi yapılırken, 374 bin 408 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 361 bin 619 kişi sağlığına kavuştu, 6 bin 842 kişi ise yaşamını yitirdi.