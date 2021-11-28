Erbil Polisi: Dış İlişkiler Ofisi’ne saldırı girişimi engellendi

ERBİL (K24)

Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisine saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada “Bugün akşam saat 18:00'de Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi’ne girmeye çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran bir kişi çıkan çatışmada öldürüldü” denildi.

Açıklamada, olay yerine takviye yapıldığı ve isminin M.M olarak bilinen saldırganın cesedinin adli tıpa götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve daha sonra geniş bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtildi.