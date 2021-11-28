Politika

Erbil Polisi: Dış İlişkiler Ofisi’ne saldırı girişimi engellendi

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisine saldırı girişimin engellendiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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kürdistan Erbil saldırı girişimi Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisine saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada “Bugün akşam saat 18:00'de Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi’ne girmeye çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran bir kişi çıkan çatışmada öldürüldü” denildi.

Açıklamada, olay yerine takviye yapıldığı ve isminin M.M olarak bilinen saldırganın cesedinin adli tıpa götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve daha sonra geniş bilginin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtildi.

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