Yeni Covid-19 varyantı Avrupa'da yayılıyor

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İlk olarak Belçika'da tespit edilen Omicron varyantı İngiltere'de de ortaya çıktı. Almanya ise ilk olarak şüpheli olarak duyurduğu vakanın daha sonra Omicron olduğunu açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede 2 kişiye Omicron varyantı teşhisi konulduğunu ve hane halkıyla birlikte karantinaya alındıklarını belirtti. İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu.

Bakan Javid, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini belirtmişti.

BELÇİKA VE ALMANYA'DA YENİ VARYANT

Hessen eyaleti Sosyal İşler Bakanı Kai Klose, günün ilk saatlerinde Omicron varyantının Almanya'ya ulaşmış olmasının 'mümkün' olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Bakan Klose, "Dün gece Güney Afrika'dan dönen bir yolcuda birkaç Omicron tipi mutasyon bulundu" dedi. Şüpheli vakanın izole edildiği aktarılırken, Güney Afrika'ya gidenlerin temas sayısını azaltmaları istendi.

Daha sonra Almanya'da da omicron varyantının tespite edildiği duyuruldu.

Belçika Sağlık Bakanlığı da Mısır'dan Türkiye aktarmalı gelen bir kişide yeni Covid-19 varyantının bulunduğunu açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yurtdışından gelen bir kişi de Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Genç bir kadın olduğu belirtilen hasta kadının, Türkiye üzerinden Mısır'dan geldiği ve varışından 11 gün sonra semptomların görülmeye başladığı kaydedildi.

"İNGİLTERE'YE GELEN HERKES PCR TESTİNDEN GEÇMEK ZORUNDA"

Öte yandan Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’ye gelen herkesin Covid-19 testi yaptırmak zorunda olacağını bildirdi.

Johnson, ilave doz aşılamaların hızını arttırmanın zamanının geldiğini de vurguladı.

Johnson, “Birleşik Krallık’a gelen herkesin, varışlarının ikinci gününün sonuna kadar PCR testinden geçmeleri ve negatif sonuç beyan edene kadar kendilerini karantina altına almaları zorunluluğunu getiriyoruz” dedi.

Başbakan Johnson, Covid-19 testleri pozitif çıkan ve Omicron taşıdıklarından şüphe edilen kişilerle temas eden herkesten de, aşılı olsunlar ya da olmasınlar, 10 gün karantinaya girmelerinin isteneceğini belirtti.

Ayrıca hükümetin, mağazalarda ve toplu taşıma mekanlarında yüz maskesi takma kurallarını daha sıkılaştıracağını kaydeden Johnson, üç hafta sonra durumun tekrar değerlendirileceğini de söyledi.

Johnson, ilave aşı dozları uygulama programının da hızlandırılacağı bilgisini verdi.

AŞI OMICRON'A KARŞI NE KADAR ETKİLİ?

İngiltere Başbakanı, “Aşıların Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama bir derece de olsa en azından koruma sağladıklarına inanmak için elimizde iyi nedenler var. Eğer ilave doz aşınızı olduysanız, (vücudunuzun) virüse vereceği tepki de muhtemelen daha güçlü olacak, dolayısıyla insanların ilave dozlarını mümkün olduğunca süratli şekilde olması şu anda hiç olmadığı kadar hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Johnson’la birlikte aynı basın toplantısında söz alan İngiltere’nin en üst düzey sağlık yetkilisi Chris Whitty ise, yeni tanımlanan varyantın aşının etkisinden kaçabilme ihtimaline işaret etti. Whitty, bu varyantın aşıyla üstesinden gelmenin daha zor olacağı yönünde “akla yatkın bir ihtimalin” bulunduğunu dile getirdi.

DR. FAUCİ: OMICRON VARYANTI TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

NBC kanalına konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve mevcut Covid-19 aşılarına karşı dirençli olduğu düşünülen Omicron isimli varyanta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Omicron varyantının kısa sürede tüm dünyaya yayılacağını belirten Dr. Fauci, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz (Omicron varyantını) tespit etmedik. Ancak bu derece bulaşıcılık gösteren bir virüs varsa ve halihazırda İsrail ve Belçika'da ve başka yerlerde seyahatlere ilişkin ilgili vakalar görülmüşse; neredeyse kaçınılmaz bir şekilde bu virüs her yere yayılacak."

Fauci ayrıca, virüsün şu anda ABD'de olabileceği ihtimaline ilişkin soruya, "Buna şaşırmazdım" şeklinde cevap verdi.

En son İngiltere’de tespit edilen Omicron varyantı daha önce Güney Afrika, Botsvana, Belçika, Hong Kong ve İsrail'de tespit edilmiş, Almanya ve Çekya ise Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri iki vakayı inceleme altına aldıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cuma akşamı Omicron varyantını, “endişe verici varyant” kategorisine almıştı.

Aralarında Türkiye, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, virüsün ilk olarak görüldüğü Güney Afrika ve bazı komşularına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı. (Kaynak: AFP, VOA, Euronews)