Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

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Katar Havayolları ile Doha aktarmalı olarak Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney şehrine uçan 2 yolcuda Omicron varyantına rastlandı.

Sağlık yetkilileri vakaların semptom göstermediğini, her ikisinin de aşılı olduğunu ve özel bir alanda karantinaya alındıklarını açıkladı.

Aynı uçaktaki Güney Afrika'dan 12 yolcuda ise coronavirüse rastlanmadı ama önlem olarak bu kişiler de karantinaya alındı. Geri kalan 260 yolcu ve mürettebattan da kendilerini izole etmeleri istendi.

DR. FAUCI: OMICRON VARYANTI TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

NBC kanalına konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve mevcut Covid-19 aşılarına karşı dirençli olduğu düşünülen Omicron isimli varyanta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Omicron varyantının kısa sürede tüm dünyaya yayılacağını belirten Dr. Fauci, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz (Omicron varyantını) tespit etmedik. Ancak bu derece bulaşıcılık gösteren bir virüs varsa ve halihazırda İsrail ve Belçika'da ve başka yerlerde seyahatlere ilişkin ilgili vakalar görülmüşse; neredeyse kaçınılmaz bir şekilde bu virüs her yere yayılacak."

Fauci ayrıca, virüsün şu anda ABD'de olabileceği ihtimaline ilişkin soruya, "Buna şaşırmazdım" şeklinde cevap verdi.

En son İngiltere’de tespit edilen Omicron varyantı daha önce Güney Afrika, Botsvana, Belçika, Hong Kong ve İsrail'de tespit edilmiş, Almanya ve Çekya ise Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri iki vakayı inceleme altına aldıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cuma akşamı Omicron varyantını, “endişe verici varyant” kategorisine almıştı.

Aralarında Türkiye, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, virüsün ilk olarak görüldüğü Güney Afrika ve bazı komşularına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı. (Kaynak: AFP, VOA, Euronews)