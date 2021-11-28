Neçirvan Barzani: DAİŞ tehdidine karşı ortak koordinasyon acil ihtiyaç

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DAİŞ mensuplarının gece saatlerinde Peşmerge mevzilerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Neçirvan Barzani, söz konusu açıklamasında, “Dün gece Kuleco’da şehit düşen kahraman Peşmergelerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum, onların acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan şehit düşen Peşmergelerimize rahmet vermesini, yaralı Peşmergelerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, terör örgütü DAİŞ’in artan saldırılarının ve örgütün yayılmasının bölgede ciddi bir endişe yarattığını vurgulayarak, “Bu saldırılar bölgede ciddi tehdit ve tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle Peşmerge ve Irak ordusu arasında, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteğiyle daha fazla işbirliği ve koordinasyon acil bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

K24 Germiyan muhabiri, gece geç saatlerde DAİŞ mensuplarının Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırdığını, ardından şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düştü, 4 Peşmerge de yaralandı.

K24’e bilgi veren bir Peşmerge, terör örgütü DAİŞ mensuplarının önce silahlarla saldırı düzenlediğini, destek birliklerinin geldiği anda teröristlerin bomba patlattığını söyledi.