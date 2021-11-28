Tahir Elçi Diyarbakır’da anıldı

DİYARBAKIR (K24)

28 Kasım 2015 günü Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin üzerinden 6 yıl geçti.

Saat 10.15’te bir araya gelen çok sayıda STK temsilcisiyle birlikte Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bölge baro başkanları ve avukatlar, Kürtçe ve Türkçe “Seni unutmayacağız” yazılı pankart eşliğinde Dört Ayaklı Minare’ye doğru yürüyüş yapıyor.

Dört ayaklı minare önünde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren, “Tahir Elçî 6 yıl önce tam burada, onlarca kameraların önünde katledildi. O tarihten itibaren başlayan çatışmalar gittikçe yükselmiştir. Bu cinayet sıradan bir cinayet değil, bu dava da sıradan bir dava değildir. Tahir Elçi Kürdistan’ın en kıymetlilerinden biri olarak siyasi cinayete kurban gitmiştir” dedi.

Nahin Eren, "Diyarbakır Barosu olarak bu siyasi cinayetin aydınlatılmasının güçlü bir iradeyle mümkün olacağını ilk günden itibaren söylüyoruz. Nitekim dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, cinayetten 5 yıl sonra cinayetin yaşandığı bu kentte yaptığı açıklamada, bu cinayetin siyasi bir suikast olduğunu söyleyerek bizleri bir kez daha doğrulamıştır" diye konuştu.

Çatışmaların henüz başlangıcında Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi yapılara zarar gelmemesi çağrısında bulunan Tahir Elçi, ensesinden vurularak öldürülmüştü.

Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili 4,5 yıl süren soruşturma sonucunda M.S, F.T. ile S.T. isimli 3 polis ile PKK’li Uğur Yakışır hakkında Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, cinayetin işlenmesinden yaklaşık 5 yıl sonra başlayabildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin 3’ü polis 4 kişi hakkında açılanan davada tanıkların dinlendiği 3. duruşma, 14 Temmuz’da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

DAVA 12 OCAK 2022'DE GÖRÜLECEK

Mahkeme, TÜBİTAK’a müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına katılan vekillerinin talep ettiği dijital kayıtların yurt dışında incelenmesine, olay anında görevli tüm polislerin isim listesinin istenmesine karar vermişti.

Görevli bazı polis memurlarının telefon kayıtlarının celbinin reddine hükmedilmişti.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince düzenlenen raporun celbine karar vermişti.

TAHİR ELÇİ’NİN ÖLÜMÜ

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur semtindeki 16'ncı yüzyıldan kalma Şeyh Mutahhar Camii yanındaki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yapıyordu.

O sırada Gazi Caddesi'nde bir çatışma çıkmış, PKK'nin gençlik kolu YDG-H'ye bağlı iki örgüt mensubu ile iki polis memuru arasındaki çatışmada polis memurları yaralanmış, biri daha sonra hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan örgüt mensupları, basın toplantısının yapıldığı Yenikapı Caddesi'ne koşmuş, burada bulunan sivil polis memurları ile karşılıklı ateş açılmıştı. Tahir Elçi, bu sırada vurularak ölmüştü.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu olay mutlak surette aydınlatılacak, bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Hedef sadece Tahir Elçi değil, Türkiye'dir" diye konuşmuştu.