Başbakan: Peşmerge Bakanlığı hazırlıklarını artıracak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ mensuplarının gece saatlerinde Peşmerge mevzilerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başbakan, “Dün gece Kuleco’da gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Kahraman Peşmergelerin haberini almaktan derin üzüntü duydum. Şehitlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah’tan şehitlerin ruhlarını cennette huzurlu kılmasını niyaz ediyorum” dedi.

“DAİŞ’in özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki tehlikesi konusunda defalarca uyardık” diyen Başbakan, şunları dile getirdi:

“DAİŞ teröristlerinin bölgedeki güvenlik boşluğundan yararlanarak düzenlediği saldırılar ciddi bir sorun haline geldi. Bu konuda insanları birçok kez uyardık. Bölgedeki güvenlik boşluğunu doldurmak için DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleriyle koordineli olarak Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki ortak güvenlik merkezleri bir an evvel hareke geçirilmelidir.”

Başbakan Mesrur Barzani, “Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ tehdidinin önlenmesi ve sınırlandırılması; Peşmerge ile sivil halkın zarar görmemesi için hazırlık yapacak ve gerekli önlemleri alacaktır” dedi.

K24 Germiyan muhabiri, gece geç saatlerde DAİŞ mensuplarının Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırdığını, ardından şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düştü, 4 Peşmerge de yaralandı.

K24’e bilgi veren bir Peşmerge, terör örgütü DAİŞ mensuplarının önce silahlarla saldırı düzenlediğini, destek birliklerinin geldiği anda teröristlerin bomba patlattığını söyledi.