‘Rai Cezaevinde Afrinli Kürt işkenceyle öldürüldü’

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Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre, Afrin’e bağlı Bozik köyünden Süleyman Nuri Numan, cezaevinde gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetti.

Süleyman Nuri Numan’ın ailesi, Numan’ın cenazesini Rai Askeri Hastanesinden almak istediklerini aktardı.

Rai Cezaevi yetkililerinin ise aileye geri bildirimde bulunduğu ve söz konusu bildirimde Numan’ın “normal şekilde” ölümünün gerçekleştiği iddia edildi.

Ancak Afrin İnsan Hakları Örgütü, 1 Haziran 2019’da Türkiye destekli El Hemzat grubu tarafından kaçırılan Numan’ın Özerk Yönetim ile bağlantılı olmakla suçlandığını ve cezaevinde neredeyse her türlü işkenceye maruz kaldığını savundu.

İnsan hakları örgütüne göre 26 Haziran 2019'da silahlı kişilerce kaçırılan Süleyman Nuri Numan’ın halası Mevlüde Numan ise yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldı ve 30 Mayıs’ta işkenceyle öldürüldü.

Azez bölgesindeki Rai Cezaevi, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. Kaynaklara göre Afrin’de bine yakın tutuklu, kötü koşullarda yaşıyor.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’ya bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.