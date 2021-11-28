Başkan Barzani İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisini kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson’la bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunter'ın da katıldığı görüşmede, 10 Ekim seçimleri sonrası Irak’taki siyasi durum ve son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda Irak’ta kurulacak yeni hükümet kurma çabalarının da görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki ortak koordinasyonun kurulması gibi konular da konuşuldu.