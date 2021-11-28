Başbakan, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisiyle bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Antonio’yu kabul etti.

Başbakan, İtalya'nın yeni Erbil Başkonsolosu Michele Camerota’nın da katıldığı toplantıda, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerini geliştirmedeki çalışmaları ve hizmetlerinden ötürü Bruno Antonio'ya teşekkür etti.

Bruno Antonio da İtalyan Büyükelçiliğiyle yaptıkları koordinasyon nedeniyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkürlerini ileterek, ülkesinin Erbil’le pek çok alanda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların anayasa temelinde çözülmesinin önemi, 10 Ekim seçimlerinin ardından Irak’taki genel durum ve Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumu ele alınan diğer konular arasındaydı.