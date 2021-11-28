Politika

ABD’den DAİŞ saldırısına kınama: Peşmerge Güçleri’nin yanındayız

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü terör örgütü DAİŞ saldırısını şiddetle kınayarak, terör örgütüne karşı mücadelede Peşmerge Güçlerine desteğini yineledi.
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kürdistan ABD ABDnin Erbil Başkonsolosluğu Peşmerge Güçleri DAİŞ

ERBİL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü DAİŞ mensuplarının gece saatlerinde Peşmerge mevzilerine yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, söz konusu mesajında 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü DAİŞ saldırısını şiddetle kınayarak, terör örgütüne karşı mücadelede Peşmerge Güçlerine ve Irak ordusuna desteğini yineledi.

K24 Germiyan muhabiri, gece geç saatlerde DAİŞ mensuplarının Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırdığını, ardından şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düştü, 4 Peşmerge de yaralandı.

K24’e bilgi veren bir Peşmerge, terör örgütü DAİŞ mensuplarının önce silahlarla saldırı düzenlediğini, destek birliklerinin geldiği anda teröristlerin bomba patlattığını söyledi.

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