Başkan Barzani’den İtalya halkı ve hükümetine teşekkür

ERBİL (K24)

Irak’taki görevinin sona ermesi nedeniyle başkent Erbil’e gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Antonio, Başkan Mesud Barzani’yle bir araya geldi.

Bruno Antonio, Kürdistan halkının terörle mücadelede gösterdiği özveri ve fedakarlıktan dolayı takdirini dile getirerek, ülkesinin Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

İtalyan büyükelçi, Kürdistan halkının İtalya halkı ile yakın dost olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesinin Irak ve bölgenin istikrarı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Başkan Barzani de Kürdistan halkına ve Peşmerge'ye verdikleri destekten ötürü İtalya halkı ile hükümetine teşekkür ederek, iki taraf arasındaki dostluk ilişkilerine değindi.

Ayrıca görüşmede 10 Ekim seçimlerinin ardından Irak’taki siyasi durum ve seçimin sonuçları ele alındı.

Terör tehdidi üzerinde de duran Başkan Barzani ile İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Antonio, terörün dünya çapında hala ortak tehdit olduğunu ve terörizmin nedeninin hala tam olarak çözülemediğini kaydetti.

Başkan Barzani, İtalya'nın yeni Erbil Başkonsolosu Michele Camerota’nın da katıldığı toplantıda, Bağdat Büyükelçisi Antonio’ya yeni görevinde başarılar diledi.