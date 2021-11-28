İşte dünyayı alarma geçiren Omicron varyantının belirtileri

HABER MERKEZİ

Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr. Angelique Coetzee, dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı hakkında The Telegraph'a demeç verdi.

Dr. Angelique Coetzee, başkent Pretoria'daki özel muayenehanesine gelen Covid-19 hastalarının farklı semptomlar göstermesinden sonra virüsün yeni bir varyantıyla karşı karşıya olduğunu anladığını söyledi.

Söz konusu hastaların semptomlarının daha önce tedavi ettiği hastalarınkinden çok farklı ve çok hafif olduğunu belirten Coetzee, 18 Kasım'da Güney Afrika'daki aşı komitesine haber verdi.

HASTALARI TAT VE KOKU KAYBETMEDİ

Güney Afrikalı doktorun, şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 2 düzine hastası oldu.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini vurguladı.

1-2 GÜNLÜK KAS AĞRISI

Dr. Coetzee, hastalığın 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının şu anda evde tedavi gördüğünü kaydetti.

YAŞLI VE AŞISIZLARA UYARI

Endişelenilmesi gereken şeyin, yaşlı ve aşılanmamış kimselerin durumu olduğuna dikkat çeken Dr. Coetzee, böyle kişilerin aşılanmamaları halinde hastalığın birçok şekliyle karşılaşabileceğini söyledi.

30’DAN FAZLA MUTASYONLU 'SÜPER VARYANT'

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Uzmanlar, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor.

Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.