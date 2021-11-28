Politika

Gözlemevi: İranlı milisler Rakka kırsalına silah ve füze aktarıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İran’a bağlı milislerin Deyr ez-Zor’un doğu kırsalındaki Mayadin çölündeki Şibli anıtlarının bulunduğu bölgeye silah ve füze sevkiyatına başladığını açıkladı.
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Rakka'daki İran'a bağlı milisler
Rakka'daki İran'a bağlı milisler
suriye İran milisler Suriye Deyr ez-Zor füze sevkiyatı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, bölgedeki silah depolarından bir kısmı İran yapımı orta menzilli füzeler, silah ve mühimmat yüklü olan tırlar, milislerin eşliğinde Rakka çölü içindeki Madan’daki mevzilerine doğru yöneldi.

Bu adım, son zamanlarda bu milislerin yoğun bir şekilde hedef alınmasının ardından atıldı.

Fırat’ın batısındaki Deyr ez-Zor’un doğu kırsalında dün İran’a bağlı milislerin nüfuz ettiği Ebu Kemal şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

SOHR birkaç gün önce, İran’a bağlı milislerin son zamanlarda Suriye’deki çeşitli nüfuz alanlarında yoğun hareketlerini sürdürdüklerini bildirmişti.

Halep’in doğusundaki Habuba köyündeki İran milislerinin askeri üssüne yeni bir takviye grubunun geldiği belirtilirken, diğer askeri ve lojistik teçhizatın yanı sıra İran yapımı füzelerle yüklü tırların son saatlerde üsse ulaştığı kaydedildi.

 

 

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