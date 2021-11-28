Gözlemevi: İranlı milisler Rakka kırsalına silah ve füze aktarıyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, bölgedeki silah depolarından bir kısmı İran yapımı orta menzilli füzeler, silah ve mühimmat yüklü olan tırlar, milislerin eşliğinde Rakka çölü içindeki Madan’daki mevzilerine doğru yöneldi.

Bu adım, son zamanlarda bu milislerin yoğun bir şekilde hedef alınmasının ardından atıldı.

Fırat’ın batısındaki Deyr ez-Zor’un doğu kırsalında dün İran’a bağlı milislerin nüfuz ettiği Ebu Kemal şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

SOHR birkaç gün önce, İran’a bağlı milislerin son zamanlarda Suriye’deki çeşitli nüfuz alanlarında yoğun hareketlerini sürdürdüklerini bildirmişti.

Halep’in doğusundaki Habuba köyündeki İran milislerinin askeri üssüne yeni bir takviye grubunun geldiği belirtilirken, diğer askeri ve lojistik teçhizatın yanı sıra İran yapımı füzelerle yüklü tırların son saatlerde üsse ulaştığı kaydedildi.