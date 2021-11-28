TSK’dan Amedi’ye bağlı köye top atışları

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Kani Masi Nahiye Müdürü Serbest Sabri, Türk topçularının Hirure köyü çevresinde bulunan PKK'nin mevzilerine yönelik top atışları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sabri, top atışlarının bugün saat 11:00 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Ormanlarla çevrili Hirure köyünde şu anda 70'den fazla evin bulunduğunu ifade eden Sabri, bölgede zaman zaman TSK ile PKK arasında çatışmaların yaşandığını söyledi.

TSK tarafında yapılan top atışlarının köylülere zarar verdiğini ifade eden Sabri, ancak bugünkü saldırıda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadığını kaydetti.