Yaşam

800 yıllık mumya bulundu

Uzmanlardan oluşan bir ekip, Peru'nun orta sahilinde ortaya çıkarılan bir mezarda en az 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya buldu.
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HABER MERKEZİ

Peru'daki arkeologlar en az 800 yaşında olabilecek iyi korunmuş bir mumya ortaya çıkardı.

Başkent Lima'nın eteklerinde bulunan mezar kaplar, seramikler, yiyecek kalıntıları içeren taş aletler gibi sunularla çevrili bir yeraltı mezarının içindeydi.

Mumya cenin pozisyonundaydı ve muhtemelen yerel bir cenaze töreni gereği iplerle bağlıydı.

Arkeolog Pieter Van Dalen Luna, mumya hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu yüksek And bölgesinde yaşayan birinin mumyası, Milattan sonra 800 veya 1200 yılları arasında gömüldüğü tahmin ediliyor. Radyokarbon tarihlemesi bize daha doğru bir kronoloji verecek. Görünüşe göre Lima dağlarında gelişen bir kültür olan Chaclla kültürüne ait."

Peru, 500 yıl önce Güney Amerika'nın güney kısmına hakim olan İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.

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