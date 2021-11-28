Başkan Barzani: Vatan için şehadet büyük bir onurdur

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Bazani, terör örgütü DAİŞ mensuplarının dün gece saatlerinde Kuleco’da Peşmerge mevzilerine yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

“Dün gece Kuleco sınırında DAİŞ teröristlerinin saldırısında kutsal görevlerini yapan kahraman Peşmergelerin şehit düşmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duydum” diyen Başkan Barzani, şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Şehit yakınlarının acılarını paylaştığını vurgulayan Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Toprak ve vatan savunmasında şehadet büyük bir gurur ve onurdur. DAİŞ’e karşı savaşta ve Kürdistan’ın özgürlük yolunda şehit düşen tüm şehitlerin aziz ruhlarına binlerce selam olsun.”

Dün gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmışı, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.