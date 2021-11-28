Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 772 Covid-19 testi uygulanırken, 268 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (152) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 404 kişi sağlığına kavuştu, 14 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 516 bin 928

Vaka: 374 bin 676

İyileşen: 362 bin 23

Tedavisi süren: 5 bin 796

Ölüm: 6 bin 857