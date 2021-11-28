Politika

Başbakan ve İngiltere Büyükelçisi’nden seçim sonuçlarına saygı vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson, Irak’ta 10 Ekim’de yapılan seçimlerin sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Mark Bryson Richardson görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunter'ın da hazır bulunduğu görüşmede, 10 Ekim’de yapılan seçimler sonrası Irak’taki siyasi durum ve son gelişmeler ele alındı.

Başbakan ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi, seçim sonuçlarına saygı duyulması ve müdahale edilmemesinin önemine vurgu yaptı.

9’uncu hükümet kabinesinin sürdürdüğü reform sürecinden bahseden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik kaynaklarını güçlendirme ve Kürdistan Bölgesi’nin bir üretim merkezi haline getirme amacına bağlılığını dile getirdi.

Son dönemlerde yaşanan göçmen krizinin de değerlendirildiği görüşmede, sorunun çözümü ve yasadışı göçün engellenmesi konusunda işbirliği önemine dikkat çekildi.

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