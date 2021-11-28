Fransa’dan Kürtçe mesaj: Peşmerge’yle omuz omuza olmakta kararlıyız

ERBİL (K24)ı

Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabından terör örgütü DAİŞ mensuplarının gece saatlerinde Kuleco’da Peşmerge mevzilerine yönelik saldırısıyla ilgili Fransızca ve Kürtçe bir mesaj yayımladı.

Açıklamada “Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu olarak, dün gece Kuleco’da şehit düşen 5 Peşmerge’nin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Başkonsolosluk, mesajın Kürtçe kısmında ise “DAİŞ savaşı ortak savaşımız, bu savaşta Peşmerge Güçleri, Irak emniyet güçleri ve Uluslararası Koalisyon’daki ortaklarımızla omuz omuza olmaya devam etmekte kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Dün gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmışı, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.