Messi’den 3 asist

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Fransa Ligue 1'de 15’inci hafta karşılaşmasında Paris Saint Germain(PSG) deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldi.

Geoffroy-Guichard Stad'ında oynanan mücadeleyi PSG 3-1 kazandı.

PSG’nin gollerini 45+2 ve 90+1’inci dakikada Marquinhos, 79’uncu dakikada Anfel Di Maria kaydetti. Saint Etienne'nin golü 23’üncü dakikada Denis Bouanga'dan geldi.

Ligue 1'e ısınan Lionel Messi 90 dakika sahada kalırken atılan 3 golün de asistini yapan isim oldu. Messi maçın ardından Ligue 1'de çıktığı 7 maçta 1 gol atarken toplamda 4 asist yaptı.

Saint Etienne'de Timothee Kolodziejczak 45’inci dakikada kırmızı kart gördü.

PSG’de Neymar 88’inci dakikada aldığı ağır darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkarken, sakatlığını atlatan Sergio Ramos karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

PSG bu skorla puanını 40 yükseltirken, Saint Etienne 12 puanda kaldı.

PSG, haftada evinde Nice'i konuk edecek. Saint Etienne ise deplasmanda Brest ile karşılaşacak.