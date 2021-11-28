Türkiye’de salgın: 213 ölüm, 21 bin 655 vaka

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi.

350 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 7 kişi de iyileşti.

Açıklamada ayrıca, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 114 bin 498 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından "Aşınızı vaktinde yaptırın" diyerek şunları aktardı:

“Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın.”