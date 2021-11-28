Politika

Başbakan Mesrur Barzani Sky News Arapça’da

Başbakan Mesrur Barzani, Sky News Arapça’ya verdiği röportajda Kürdistan Bölgesi’nin bölgeye mesajlarını dile getirdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Sky News Arapça röportaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Sky News Arapça’da “M’ Cizal” (Gizal ile) programına konuk oldu ve kanalın ünlü spikeri Cizal Xuri’nin sorularını yanıtladı.

Başbakan’ın konuk olduğu program bu akşam 23.00’te yayınlanacak.

Başbakan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arapça'da Kürdistan Bölgesi’nin Arap dünyasına mesajlarını iletecek ve Erbil-Bağdat ilişkilerini değerlendirecek.

Programın tanıtım görüntülerinde Başbakan, “Irak, Kürdistan Bölgesi’ne hiç bütçe yollamadı” diyor.

Bir soru üzerine Başbakan, “Irak’ta herkes yolsuzluk yapıldığını ve devlet mallarının çalındığını biliyor” ifadelerini kullanıyor.

Başbakanı Mesrur Barzani, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ödeme yetersizliği nedeniyle bölgenin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu belirtti.

Ayrıca Başbakan’a yine “Iraklı mısınız, Kürt mü?“ sorusu yöneltiliyor.

Aslen Beyrutlu olan ve Fransa’da yaşayan ünlü televizyoncu Cizal Xuri, daha önce birçok haber programına imza attı.

 

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