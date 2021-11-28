Amude’de ailelerden çocuklarının zorla silah altına alınmasına tepki

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) internet sitesinde yer alan habere göre Amude’de 15 yaşında olan Hediye Abdurrahim Anter, Evin Celal Xelil ve Ayan İdris İbrahim geçen pazar günü kaçırıldı.

Aileler, çocuklarının Demokratik Birlik Partisi (PYD) asayişine bağlı 'Devrimci Gençlik' adlı grup tarafından kaçırıldığını belirterek gösteri düzenledi.

Gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.

BM, bölgedeki yetkililerle, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 “askere alınma” vakasını doğruladı.