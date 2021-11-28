Politika

Amude’de ailelerden çocuklarının zorla silah altına alınmasına tepki

Rojava’nın Amude kentinde aileler, Demokratik Birlik Partisi (PYD) asayişine bağlı 'Devrimci Gençlik' adlı grubun kız çocuklarını zorla silah altına aldığı gerekçesiyle gösteri düzenledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Amude BM

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) internet sitesinde yer alan habere göre Amude’de 15 yaşında olan Hediye Abdurrahim Anter, Evin Celal Xelil ve Ayan İdris İbrahim geçen pazar günü kaçırıldı.

Aileler, çocuklarının Demokratik Birlik Partisi (PYD) asayişine bağlı 'Devrimci Gençlik' adlı grup tarafından kaçırıldığını belirterek gösteri düzenledi.

Gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.

BM, bölgedeki yetkililerle, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 “askere alınma” vakasını doğruladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv