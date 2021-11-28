Milan evinde Sassuolo’ya boyun eğdi

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Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk için mücadele eden Milan ile orta sıralardaki Sassuolo karşılaştı.

Ev sahibi takım, maçın başında fırsatlar yakalarken, aradığı golü 21’inci dakikada Alessio Romagnoli ile buldu: 1-0.

Konuk Sassuolo'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 24’üncü dakikada Gianluca Scamacca skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

33’üncü dakikada Milan’dan Simon Kjaer topu kendi ağlarına gönderince yeşil-siyahlı konuk ekip maçta üstünlüğü yakaladı: 1-2.

İlk yarının son anlarında Sassuolo, üçüncü gole yaklaştı ancak golü bulamadı. Devreye konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının 66’ncı dakikasında Sassuolo'nun bir diğer golcüsü Domenico Berardi sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükselten golü attı: 1-3.

Milan, farkı azaltmak ve skoru eşitlemek için baskısını artırsa da gol bulamadı.

77’nci dakikada Romagnoli, direkt kırmızı kart görerek Milan'ı sahada 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Sassuolo, geriye düştüğü maçta şampiyonluk adaylarından Milan'ı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Sassuolo bu galibiyetle, puanını 18'e yükseltti ve puan tablosunda 12’nci sıraya yerleşti.

Milan ise Sassuolo yenilgisiyle ligde bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybederken, üst üste 2’nci haftada da sahadan boynu bükük ayrıldı. 32 puanla 2’nci sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım, ligde son 3 haftadır galibiyet yüzü görmedi.