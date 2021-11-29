Politika

Peşmerge bir DAİŞ saldırısını daha püskürttü!

Peşmerge Bakanlığı, dün gece Germiyan sınırında terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği saldırının Peşmerge Güçleri tarafından püskürtüldüğünü açıkladı.
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kürdistan DAİŞ Germiyan Peşmerge Güçleri saldırı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu gece saat 22.18’de DAİŞ teröristleri, Kifri sınırında 17’nci Tugay’a bağlı 3’üncü Piyade Bölüğü’na ait Peşmerge kontrol noktasına korkakça bir saldırı düzenledi” denildi.

Açıklamada, “Peşmerge Güçleri, saldırıya kahramanca cevap verdi ve DAİŞ teröristleri kaçtı” ifadelerine yer verildi.

Peşmerge Bakanlığı, şu anda durumun normal ve Peşmerge Güçleri’nin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Önceki gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Germiyan sınırındaki Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmışı, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

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