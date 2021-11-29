Covid-19 testleri Omicron varyantını tespit edebiliyor

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ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut Covid-19 testleri, Omicron varyantını doğru şekilde tespit edebiliyor.

Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantını diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini belirterek SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak sınıflandırdı.

Şirket yaptığı açıklamada, Thermo Fisher'ın TaqPath Covid-19 testlerinin, gen hedeflerinden birinin bir mutasyondan etkilenmesi durumunda bile doğru sonuçlar bildirebileceğini belirtti.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron, şimdi Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Fransa, Güney Afrika ve Kanada'da tespit edildi.