Sağlık

Covid-19 testleri Omicron varyantını tespit edebiliyor

ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketi, Covid-19 testlerinin birkaç ülkenin sınırlarını kapatmasına neden olan yeni tip coronavirüs varyantı Omicron'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini açıkladı.
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dünya Covid-19 testler Omicron tespit

HABER MERKEZİ

ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut Covid-19 testleri, Omicron varyantını doğru şekilde tespit edebiliyor.

Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantını diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini belirterek SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak sınıflandırdı.

Şirket yaptığı açıklamada, Thermo Fisher'ın TaqPath Covid-19 testlerinin, gen hedeflerinden birinin bir mutasyondan etkilenmesi durumunda bile doğru sonuçlar bildirebileceğini belirtti.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron, şimdi Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Fransa, Güney Afrika ve Kanada'da tespit edildi.

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