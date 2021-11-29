Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
HABER MERKEZİ
Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti.
Dolar/TL ve euro/TL'de artışlar yüzde 3'ü aşıyor.
Geçen haftayı 12,36'dan kapatan dolar/TL, bu sabah 12,85'in üzerine kadar tırmanmasının ardından 12,62'lerde işlem görüyor.
Euro/TL de benzer seyirle 14,06'da seyrediyor.
Haftaya yurt içinde ekim ayı dış ticaret istatistikleri ve kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi rakamlarıyla başlanacak.
Yurt dışında Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.