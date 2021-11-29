Ekonomi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftaya 12,85'in üzerinde başlayan dolar 12,62'lerde işlem görürken, euro ise 14.06 lirandan alıcı buluyor.
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türkiye dolar euro TL kur

HABER MERKEZİ

Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL ve euro/TL'de artışlar yüzde 3'ü aşıyor.

Geçen haftayı 12,36'dan kapatan dolar/TL, bu sabah 12,85'in üzerine kadar tırmanmasının ardından 12,62'lerde işlem görüyor.

Euro/TL de benzer seyirle 14,06'da seyrediyor.

Haftaya yurt içinde ekim ayı dış ticaret istatistikleri ve kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi rakamlarıyla başlanacak.

Yurt dışında Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

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