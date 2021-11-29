Sağlık

WHO: Covid-19'un Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Covid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü’den (WHO) yapılan yazılı açıklamada, Covid-19’un Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, WHO ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor" denildi.

WHO, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulanan açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Covid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

WHO, ayrıca Omicron'un, Covid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

 

 

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