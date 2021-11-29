NATO dışişleri bakanları toplanıyor: Gündemde Rusya var

HABER MERKEZİ

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele almak üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında 30 Kasım ve 1 Aralık'ta düzenlenecek iki günlük toplantının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak.

Riga'daki toplantının ana gündem maddelerinden birini Rusya'nın oluşturması bekleniyor. Özellikle son haftalarda Rus ordusunun Ukrayna sınırında tahkimat yaptığına yönelik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin açıklamalarından sonra Rusya konusu NATO'nun gündemini daha fazla işgal etti.

NATO yetkilileri, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım içinde ve Ukrayna sınırında yürüttüğü askeri faaliyetlerin şeffaf olmadığını ve soru işaretlerine yol açtığını dile getiriyor.

Genel Sekreter Stoltenberg, Riga buluşması hakkında geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırında tanklar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra savaşa hazır birlikler bulundurduğunu söyledi.

BELARUS-POLONYA SINIRINDAK GÖÇMEN KRİZİ DE GÜNDEMDE

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında masaya gelecek konulardan biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak.

Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Ortadoğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor.

Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor. Rusya ise bu suçlamayı reddediyor.

NATO ve AB yönetimleri, bu çerçevede Baltık ülkelerine olan desteği göstermek için NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Litvanya ve Letonya'yı ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in her iki ülkeye birlikte düzenledikleri ziyaretler, Batı'nın Baltık ülkelerine dayanışma mesajı verdi.

STRATEJİK KONSEP VE AFGANİSTAN

NATO Dışişleri Bakanları, Riga'daki toplantıda ittifakın yeni Stratejik Konsepti'nin de ilk görüşmesini yapacak.

Yeni belgenin 2010 yılında kabul edilmiş, halihazırda geçerli olan stratejik konseptin yerini alması öngörülüyor. Yeni Stratejik Konsept'in NATO'nun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi yönündeki çalışma bakanlar düzeyinde Riga'da başlatılmış olacak.

Toplantıda, NATO'nun yaz aylarında çekildiği Afganistan'daki son durum da ele alınacak.