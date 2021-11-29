Zebari: PKK Kürdistan Bölgesi’nin imajını zedelemeye çalışıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Sorumlusu Dindar Zebari, düzenlediği basın toplantısında PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin imajını zedeleme siyasetine başladığını ve Süleymaniye’deki gösterilerde aktif olarak rol aldığını belirtti.

“PKK’nin Belarus’a doğru göçte rolü var” diyen Dindar Zebari, “Göçmenlerin arasında uluslararası toplum nezdinde Kürdistan Bölgesi’nin imajını zedelemeye çalışanlar vardı. Bu açıdan PKK bunun en önemli sorumlusu ve kendisine bu siyasete son vermesi gerektiği belirtilmeli” dedi.

PKK’nin göçmen krizini bir koz olarak kullandığını vurgulayan Zebar, “PKK taraftarları, medya ve sosyal medyada Kürdistan Bölgesi’yle ilgili olumsuz bir tablo çizmek için uğraştı” ifadelerini kullandı.

PKK’nin başta Süleymaniye’de olak üzere Kürdistan Bölgesi'ndeki gösterilerde aktif rolü olduğunu belirten Zebari, şunları kaydetti:

“PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki özellikle Süleymaniye’deki gösterilerde çok olumsuz bir rolü vardı. PKK, taraftarları aracılığıyla halkın meşru taleplerini başka yöne kanalize etti. Gerçeği söylemek gerekirse; PKK Kürdistan Bölgesi’nin sırtında ağır bir yük olmaya başladı.”