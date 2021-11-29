Portekizli futbol takımındaki 13 kişide Omicron varyantı tespit edildi

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Covid-19'un Omicron varyantlı vakalar, Belenenses'in Benfica ile oynadığı maçın ardından tespit edildi.

Kulüp sözcüsü, 44 kişinin ev karantinasında olduğunu açıkladı.

Sözcü, 2-3 oyuncu ile 2-3 personelde "çok ciddi olmayan" belirtilerin bulunduğunu, diğer vakaların ise asemptomatik olduğunu bildirdi.

Belenenses oyuncusu Cafu Phete'nin, uluslararası görev için gittiği Güney Afrika'dan Portekiz'e geçen hafta yaptığı dönüşte virüs test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Omicron'a karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.