Spor

Portekizli futbol takımındaki 13 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Portekizli futbol kulübü Belenenses'te, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının 13 kişide tespit edildiği açıklandı.
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avrupa Belenses portekiz Covid-19 Omicron vakala

HABER MERKEZİ

Covid-19'un Omicron varyantlı vakalar, Belenenses'in Benfica ile oynadığı maçın ardından tespit edildi.

Kulüp sözcüsü, 44 kişinin ev karantinasında olduğunu açıkladı.

Sözcü, 2-3 oyuncu ile 2-3 personelde "çok ciddi olmayan" belirtilerin bulunduğunu, diğer vakaların ise asemptomatik olduğunu bildirdi.

Belenenses oyuncusu Cafu Phete'nin, uluslararası görev için gittiği Güney Afrika'dan Portekiz'e geçen hafta yaptığı dönüşte virüs test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. 

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Omicron'a karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı. 

 

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