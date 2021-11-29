Ezidi Kürtlere yönelik soykırım suçu davasında karar verilecek

ERBİL (K24)

Irak vatandaşı Taha el C. isimli şahıs, Alman federal savcılar tarafından Ezidi Kürtlere karşı soykırım işlemekle suçlanıyor.

Ayrıca zanlı, Ezidilere karşı işlenen soykırımda Almanya'da yargılanan ilk kişi olma özelliği taşıyor.

Alman savcılar, eski DAİŞ mensubu Taha el C'nin 2015'te Felluce’de Ezidi bir kızı ve annesini köleleştirdiğini, ardından 5 yaşındaki çocuğa işkence ederek öldürdüğünü belirtiyor.

Euronews’e konuşan ABD merkezli küresel Ezidi sivil toplum kuruluşu Yazda'nın hukuk direktörü Natia Navrouzov, "Eğer Frankfurt Mahkemesi, Taha'yı soykırım işlemekten suçlu bulursa bu durumda ilk kez bir mahkeme, DAİŞ’in Ezidilere karşı işlediği suçların soykırım olduğuna hükmetmiş olacak" dedi.

Navrouzov'a göre Ezidilere karşı işlenen suçlar, Birleşmiş Milletler ve diğer bazı uluslararası kurumlar tarafından soykırım ya da soykırıma eşdeğer kabul edilse de Ezidilerin yaşadıklarının soykırım olduğu yönünde bir karar, resmi bir mahkeme tarafından daha önce resmen teyit edilmedi.

Natia Navrouzov, "Kurbanlar için gerçekten inanılmaz bir karar olur. Biliyorsunuz, 7 yıldır bu kararı bekliyorlar. Dolayısıyla bu bizim için harika bir kilometre taşı olacak" diye konuştu.

İlk duruşması Nisan 2020'de başlayan Taha el C, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilecek.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.

Kürdistan Bölgesi, Ezidi Kürtlere yönelik katliamın soykırım olarak tanınması için Irak nezdinde ve uluslararası düzeyde girişimlerini sürdürüyor.