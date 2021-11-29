Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 8 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 240 Covid-19 testi yapılırken, 423 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 478 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 522 bin 168 Covid-19 testi yapılırken, 375 bin 99 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 362 bin 501 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 865 kişi yaşamını yitirdi.

5 bin 733 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.