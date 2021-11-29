Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 8 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 5 bin 240 Covid-19 testi yapılırken, 423 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 478 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 522 bin 168 Covid-19 testi yapılırken, 375 bin 99 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 362 bin 501 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 865 kişi yaşamını yitirdi.
5 bin 733 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.