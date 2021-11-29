ENKS’den Afrin çağrısı: Silahlı grupların eylemleri sonlandırılmalı

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Afrin kentinde yaşanan eylemler ve hak ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

ENKS Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Ebu Amş” adlı silahlı grubun Şiyê ilçesine bağlı köylerde sivil halka zarar verdiği ve bazı sivilleri kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, kaçırılan kişilerin isimlerinin Halil Musrefa Şêxo, Süleyman Şêxo ve Mustafa Şêxo olduğu kaydedildi.

ENKS ayrıca “Muhammed el-Fatin” adlı silahlı grubun 12 Kasım’da Memila köyünden Serbest Birim’i, 24 Kasım’da ise “Askeri Polis” adlı silahlı grubun Azad Cemal Nebo ile Şerzan Endo Xilosi’yi kaçırdığını aktardı.

Silahlı gruplarca gerçekleştirilen suçları şiddetle kınadığını bildiren ENKS, tüm tutuklu ve kaçırılanların serbest bırakılmasını talep etti.

İnsan hakları örgütlerine, uluslararası topluma ve Türkiye’ye seslenen ENKS, Afrin’in asli vatandaşlarının yerinden edilmesine ve bölgenin demografisini değiştirecek planın uygulanmasına yol açacak adımların durdurulması için çağrıda bulundu.

ENKS, silahlı eylemlerin durdurulması için de taraflara seslendi.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olanf’ya bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.