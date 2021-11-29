Sağlık

Covid-19: Türkiye’de 189 kişi daha yaşamını yitirdi

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi, 189 can kaybı yaşandı.
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türkiye Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Covid-19 Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 358 bin 816 coronavirüs testi yapıldı.

24 bin 317 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 189 kişi de hayatını kaybetti.

23 bin 273 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 358 bin 816 coronavirüs testi yapıldı.

24 bin 317 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 189 kişi de hayatını kaybetti.

23 bin 273 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

KOCA: ÜLKEMİZDE YENİ VARYANTA RASTLANMAMIŞTIR

Bu arada Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım’da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.

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