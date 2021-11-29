Kazimi’nin evine SİHA saldırısına ilişkin ilk inceleme sonuçları belli oldu

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, Başbakan Mustafa Kazimi’nin evine yapılan saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini duyurdu.

Araci, 7 Kasım’da Kazimi’nin Bağdat’taki evine yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“Başbakan'ın evine yapılan saldırı iki adet silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlendi” diyen Araci, bu saldırıyla Kazimi’nin direk hayatının hedef alındığını aktardı.

İnceleme heyetinin hiçbir yabancı taraftan henüz destek talebinde bulunmadığını kaydeden Araci, “Gerçeğe ulaşmak için önemli ipuçlarına sahibiz ancak incelemelere biraz daha zaman tanınmalı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için dost ve komşu ülkelerden destek talebi olabilir” diye konuştu.

Basın toplantısı sırasında Kazimi’nin evine saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı.

Irak Başbakanı Kazimi’nin 7 Kasım’da Bağdat Yeşil Bölge’deki konutuna saldırı düzenlenmişti.